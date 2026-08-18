Día Internacional de la Arqueología: Joya de Cerén, la Pompeya de Centroamérica

Cada 18 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Arqueología, una fecha que destaca la importancia de conocer, valorar y proteger las huellas de las antiguas civilizaciones, mediante el estudio de construcciones, herramientas, cerámicas y monumentos que han sobrevivido durante siglos.

La disciplina arqueológica permite descubrir cómo vivían las personas de otras épocas, y cada hallazgo puede revelar una parte de una historia que permaneció escondida durante generaciones, gracias al trabajo de los arqueólogos que han estudiado civilizaciones como los mayas, egipcios y romanos.

En El Salvador, uno de los ejemplos más importantes es Joya de Cerén, conocida como la Pompeya de Centroamérica, donde se pueden observar evidencias de la vida cotidiana de una comunidad prehispánica antes de quedar cubierta por ceniza volcánica, según explican los especialistas.

La fecha también es una oportunidad para recordar que el patrimonio arqueológico debe ser protegido, puesto que cada pieza y sitio cuenta una historia única sobre quiénes estuvieron antes que nosotros.