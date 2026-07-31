Día del Periodista en El Salvador: 31 de julio conmemora el primer periódico de 1824

El Día del Periodista en El Salvador se celebra cada 31 de julio por decreto legislativo en conmemoración de la publicación del primer periódico del país en 1824, una fecha que invita a reflexionar sobre el papel de quienes ejercen esta profesión y los retos que enfrenta el periodismo para mantenerse relevante y cercano a la ciudadanía.

Periodistas y camarógrafos como Juan Castellanos, con 34 años de trayectoria, compartieron experiencias de riesgo como tiroteos y accidentes en helicóptero, y subrayaron que el compromiso con la veracidad e imparcialidad sigue siendo la principal herramienta de la profesión, a pesar de la evolución tecnológica.

Las nuevas generaciones se enfrentan al periodismo multimedia, donde un solo profesional recopila, edita y entrega el producto final, adaptándose a la inmediatez de las redes sociales y los teléfonos móviles que han transformado la forma de informar.