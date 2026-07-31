En un mundo donde la información viaja en segundos, el periodismo mantiene una misión esencial, encontrar la verdad, darle contexto y convertir los hechos en conocimiento, ofreciendo información útil, oportuna y cercana, que responda a las necesidades y demandas de la sociedad actual. Con el paso de los años la profesión ha tenido que acoplarse a los tiempos modernos tratando de adecuarse a la tecnología.

Las nuevas generaciones de comunicadores se están enfrentando al periodismo multimedia, es decir, cuando una persona recopila la información, la prepara, la editar y entrega el producto final; experiencia que aseguran, los convierte en profesionales mejor preparados.

Aunque el periodismo está constantemente en evolución, los profesionales de la comunicación dicen que aún se mantiene vigente la misión de informar con veracidad.

Detrás de un periodista también hay camarógrafos que lo acompañan para captar las imágenes, como Juan Castellanos quien con 34 años de trayectoria ha vivido experiencias buenas y malas en esta profesión.

El Día del Periodista en El Salvador, más que una conmemoración, es una fecha que invita a reflexionar sobre el papel que desempeñan quienes ejercen esta profesión, además de los retos que enfrenta el periodismo para mantenerse relevante, cercano a la ciudadanía y comprometido con el interés público.