Día de los Difuntos: conoce los precios de las flores en Santa Tecla

El Mercado Central de Santa Tecla registra movimiento de compradores que buscan flores y arreglos para conmemorar el Día de los Difuntos.

Desde tempranas horas, los comerciantes ofrecen diferentes alternativas, entre ellas rosas, lirios, girasoles, coronas de ciprés y flores artificiales.

Los precios varían según el tipo de producto. Los ramitos de flores naturales se ofrecen desde $2 y algunos vendedores tienen promociones de tres por $5. Asimismo, los arreglos florales tienen precios desde $10 hasta $25.

Los vendedores esperan recibir a más visitantes durante la jornada, mientras los cementerios municipales de Santa Tecla tienen previsto atender al público hasta la medianoche.