Deuda del Estado con los ahorros de pensiones

La deuda del Estado con el fondo de pensiones llegó a $11,874 millones hasta septiembre de 2026, según datos preliminares del Banco Central de Reserva.

De ese total, 3,481 millones de dólares fueron adquiridos después de la reforma de pensiones de diciembre de 2022, y $8,393 millones antes de ella.

Solo en septiembre, la deuda aumentó $113 millones de dólares, al pasar de $11,761 millones en agosto. Se trata de certificados de obligaciones previsionales, emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones y comprados por las AFP con los ahorros de los cotizantes. Por ley, generan un interés del 7 % anual.

Una nota técnica del BCR sobre la deuda previsional de 2025 indica que las AFP adquirieron el 100% de las emisiones de COP.

La cuenta de garantía solidaria, que paga pensiones mínimas, se acabaría en 2029, según el estudio actuarial de hacienda. El gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a presentar una reforma paramétrica a finales de junio de 2027.