Se trata de Douglas Omar Lima Cortez de 33 años, Abiu Joel Segovia Villalta de 41 y Gilberto Antonio Ramírez Pineda de 29.

Según la Fiscalía los hechos ocurrieron el pasado 19 de octubre, cuando la víctima fue intervenida durante un control vehicular sobre el bulevar Los Próceres.

Debido a que no portaba licencia de conducir ni tarjeta de circulación, los gestores le exigieron 100 dólares a cambio de no decomisarle la motocicleta en la que se trasladaba.

Como la víctima no contaba con dinero en efectivo, le pidieron realizar un retiro sin tarjeta.

La denunciante generó un código y posteriormente, Segovia Villalta efectuó el retiro, como quedó registrado en las cámaras de videovigilancia de un cajero automático. Además, antes de retirarse, le impusieron una infracción de tránsito.