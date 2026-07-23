Detienen a supuesto repartidor de delivery que transportaba droga en una mochila

Un motociclista identificado como Anthony Valles García fue detenido en flagrancia luego de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) encontraran seis paquetes con presunta marihuana dentro de una mochila que, según las autoridades, utilizaba para realizar repartos de comida.

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, informó que el joven se hacía pasar por conductor de una plataforma de delivery para movilizar el narcótico. Además, señaló que el intervenido intentó escapar al notar la presencia policial en el ingreso de Antiguo Cuscatlán.

Durante la persecución, el motociclista perdió el control del vehículo, impactó contra un arriate y terminó cayendo al pavimento.