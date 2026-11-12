Detienen a dominicano con notificación roja de Interpol por presunta violación sexual

Un ciudadano dominicano identificado como Yohaniel Marrero fue detenido por agentes policiales en Santa Ana, luego de que las autoridades verificaran que se encontraba de forma irregular en el país y que tenía una notificación roja de Interpol por el delito de violación sexual.

La intervención se realizó en la intersección de la Segunda Avenida Sur y la Primera Calle Poniente. Durante la consulta de sus datos, los agentes confirmaron que el extranjero era requerido mediante esta alerta internacional.

Tras su detención, Marrero permanecerá bajo custodia policial mientras se realizan los procedimientos correspondientes para remitirlo a la instancia competente.