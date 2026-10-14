Detienen a conductor de rastra que transportaba productos a Honduras por conducir ebrio

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de Carlos Santana Artiga Mixco, de 44 años, quien conducía una rastra presuntamente bajo los efectos del alcohol. El vehículo transportaba productos con destino a Honduras cuando fue intervenido por agentes policiales.

El procedimiento se realizó en un control vehicular ubicado en el kilómetro 209 de la carretera Panamericana, en el redondel de La Amistad, en Pasaquina, La Unión Norte. Según la institución, la prueba de alcoholemia practicada al conductor registró 295 grados de alcohol.

El detenido será remitido por el presunto delito de conducción peligrosa, de acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional Civil.