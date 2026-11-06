Detienen a 2 personas por obligar a un adolescente a distribuir drogas

José Gabriel Cruz Aragón y Zuleima Beatriz Vázquez fueron detenidos por utilizar a menores de edad para comercializar drogas en diferentes sectores de San Salvador.

La investigación inició tras detectar a un adolescente de 15 años que, según la fiscalía, era maltratado y obligado a distribuir sustancias ilícitas.

Además, otras tres personas tienen orden de captura dentro del mismo procedimiento.

A los imputados se les atribuyen los delitos de utilización delictiva de personas en situación de vulnerabilidad, maltrato infantil y trata de personas.

Durante los registros realizados en la madrugada se incautaron aparatos telefónicos, teléfonos celulares y dinero en efectivo, de acuerdo con el reporte del procedimiento.

Los detenidos enfrentarán cargos por varios delitos.