Detenidos por tráfico ilícito de drogas en las últimas horas

Distintos operativos de dejaron como saldo a varias detenciones por tráfico de drogas, en Sonsonate Centro fue interceptado Boris Edilberto Martínez Flores, pandillero de la clica Vatos Locos Salvatruchos, de la MS13, con función de distribuidor de droga, quien fue intervenido cuando se transportaba en una motocicleta sobre la 6ª avenida sur y prolongación de la 10ª avenida sur donde se le incautó marihuana, un celular, dinero en efectivo y su motocicleta.

Según informó la PNC, en Ilopango, San Salvador Este, Steven Adonay Melara Hernández, de 27 años de edad, quien fue detenido con varias porciones de cocaína, un celular y dinero en efectivo.

Mientras en Santa Ana, un patrullaje preventivo en el cantón La Ceibita, capturó a Remberto Pérez Cartagena, de 45 años de edad, quien transportaba varias porciones de cocaína, 2 celulares y dinero en efectivo, todos los detenidos han sido puestos a disposición de los tribunales correspondientes.