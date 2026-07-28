Detenciones por desórdenes públicos

Por desórdenes públicos fueron capturados cinco hombres en San Miguel Centro, pues al finalizar el carnaval de las fiestas patronales del distrito de Quelepa decidieron irse a los golpes en plena vía pública. Se trata de Wilber Alonso Morales y Vladimir Steven Castillo ambos de 19 años; también Ángel Daniel García de 17, Justin Aaron Ventura de 15 y Bryan Alexander Ortiz de 17 años. Dicha pelea ocurrió la madrugada del 26 de julio y quedó grabada en video.

Este se convierte en el segundo caso por el que las autoridades detienen a un grupo de personas por desórdenes públicos en apenas unas horas, ya que en la urbanización Colinas del Norte de Ciudad Delgado tres hombres y una mujer protagonizaron una riña en la calle mientras ingerían alcohol. El altercado no solo involucró golpes sino también insultos y expresiones de violencia contra la mujer.

Durante la realización de un baile en el barrio El Calvario en Chilanga, Morazán, Daniela Alexandra Pérez y Gloria Elizabeth Márquez se fueron a golpes sin percatarse que en el evento había presencia policial. Ambas fueron detenidas en flagrancia por el delito de desórdenes públicos.

A estos casos se viene a sumar a una trifulca provocada por seis personas al interior de un restaurante en San Marcos, San Salvador Sur. Las autoridades detallaron que el enfrentamiento se produjo tras una discusión por un partido de fútbol. La pelea quedó grabada en video y fue tomada como evidencia por la policía para procesarlos bajo el cargo de desórdenes públicos.