Detención de estructura vinculada al hurto de identidad

Sujetos vinculados a una estructura dedicada al hurto de identidad por medios informáticos continuarán detenidos mientras avanza el proceso judicial en su contra. Según la investigación fiscal, los imputados se hacían pasar por empleados de instituciones financieras para contactar a habitantes de Ciudad Delgado y Apopa.

Bajo este engaño, ofrecían entre 20 y 25 dólares a las víctimas a cambio de responder una supuesta encuesta. Sin embargo, el formulario estaba diseñado para recopilar datos personales que posteriormente podían ser utilizados para acceder a cuentas bancarias.

Los imputados fueron capturados el 17 de septiembre. La detención provisional en su contra fue ordenada por el tribunal segundo contra el crimen organizado.