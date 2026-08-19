Destrucción de 1,300 kilos de droga incautada

Hace un mes, a unas 947 millas náuticas, 1.36 toneladas de cocaína fueron incautadas por la Marina Nacional de El Salvador, este ilícito era transportado en una lancha con motor fuera de bomba desde el puerto San Mateo, Ecuador y fue ubicada por la fuerza de tarea naval tridente el pasado 17 de julio al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en San Luis La Herradura.

Dos semanas después de su incautación, el gabinete de seguridad presentó oficialmente el decomiso, la droga se encontraba distribuida en 36 bultos.

La Fiscalía precisó que, tras el análisis pericial, el tribunal primero contra el crimen organizado de San Salvador, ordenó la destrucción del ilícito, procedimiento que se llevó a cabo en el predio en Changallo del distrito de Ilopango.

A bordo de la lancha identificada, según el reporte oficial, iban dos ecuatorianos identificados como Jhony Eugenio Garay y Pedro Leonardo Delgado, quienes fueron capturados y ahora enfrentan un proceso judicial por el delito de tráfico ilícito. Además, indicaron que los 1.36 toneladas de cocaína están valorados en 34,240,680 dólares.