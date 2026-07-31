Destinos de Buses Alegres para vacaciones agostinas

Dos nuevos destinos turísticos se suman a las rutas de Buses Alegres para estas vacaciones de agosto, una opción que espera movilizar a alrededor de 1,000 usuarios entre este domingo 2 y el domingo 9 de agosto.

Los precios oscilan entre los 7 y 10 dólares e incluyen el transporte de ida y vuelta, las rutas partirán desde Amapulapa y tendrán como destino final la Costa del Sol.

Algunas personas ya están esperando conocer diversos lugares de El Salvador a través de estos buses, ya que mencionan que es una buena oportunidad para disfrutar en familia con bajo presupuesto.

Si usted quiere ser parte de estas rutas durante las vacaciones de agosto, debe realizar su reserva a través del Instituto Salvadoreño de Turismo, al número 7517-9169.