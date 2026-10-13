Destinaran fondos por efectos del fenómeno del niño en la región

Mil millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe serán destinados para apoyar y proteger a la población y a los países de la región ante un posible súper niño 2026-2027, que podría provocar sequías, altas temperaturas, inundaciones y lluvias más intensas. Así lo anuncio la entidad financiera.

Según estimaciones de la Cepal, los efectos de este fenómeno podrían ocasionar pérdidas equivalentes al 2% del Producto Interno Bruto regional y aumentar la pobreza en 4.8 millones de personas, además de generar consecuencias económicas, sociales, ambientales y fiscales.

Estos desafíos y las medidas para mitigar los efectos del fenómeno se abordarán en el Foro CAF, que se realizará en Panamá los días 27 y 28 de enero de 2027. En El Salvador, durante 2026, se han registrado cuatro periodos de sequía asociados al fenómeno del niño.