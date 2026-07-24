Despacho de la primera dama lanza plataforma digital para turismo familiar

El despacho de la primera dama presentó la plataforma digital familyfriendlyelsalvador.com, un sitio web que permite a las familias conocer actividades, destinos, horarios, rutas y experiencias en establecimientos que cuentan con el sello «family friendly», un reconocimiento otorgado a aquellos que cumplen con criterios de seguridad, accesibilidad, inclusión y atención de calidad.

Actualmente, 33 lugares en el país cuentan con esta distinción, y la plataforma ofrece detalles como costos y accesibilidad para que los usuarios puedan armar su plan específico para vacaciones de agosto o cualquier fin de semana.

Como parte del lanzamiento, se anunció un festival del juego el 31 de julio en el Centro Histórico, de 2 a 6 PM, para dar inicio a las vacaciones de agosto.