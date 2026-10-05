Desmontaje de estaciones del Sitramss

Ya comenzó el desmontaje de una de las estaciones del Sitramss, ubicada sobre la alameda Juan Pablo II, frente al hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social.

Los trabajos se han concentrado en retirar parte del techo de la estación mientras maquinaria pesada permanece en el lugar para continuar con las obras.

Y es que estas infraestructuras han permanecido cerradas desde 2019, eran utilizadas por personas en condiciones de calle y para parqueo de motocicletas, a medida que surgieron denuncias, las autoridades intervinieron con colocación de mallas metálicas para restringir el acceso a las instalaciones.

Este desmontaje concuerda con los detalles brindados por el Viceministerio de Transporte, en el que se analiza un nuevo sistema de transporte masivo, entre las opciones que se estudia están un monorriel o un aerocable.