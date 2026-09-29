Deslizamientos e inundaciones en Nepal dejan al menos 21 muertos, 4 desaparecidos y 26 heridos

Nepal enfrenta una tragedia por deslizamientos e inundaciones que dejaron al menos 21 personas fallecidas, 4 desaparecidas y 26 heridas en las últimas 24 horas. Las intensas lluvias provocaron 272 incidentes relacionados con emergencias.

De acuerdo con el balance divulgado por la Autoridad Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres y Gestión, los deslizamientos fueron los más numerosos con 97 casos registrados y concentraron las 20 muertes reportadas por la institución, a los que se sumaron 80 incidentes relacionados con las lluvias continuas e inundaciones.

Las autoridades informaron que 415 personas fueron rescatadas de sectores afectados por inundaciones y otras 700 de zonas impactadas por las precipitaciones.

Las autoridades pidieron evitar viajes innecesarios por rutas de riesgo y recomendaron consultar las condiciones de las vías antes de movilizarse.