Desinstalan por completo la estación del SITRAMSS frente al Hospital Médico Quirúrgico

La estación del SITRAMSS ubicada frente al Hospital Médico Quirúrgico, en la Alameda Juan Pablo II, ya fue desinstalada en su totalidad. El retiro de las estructuras inició el pasado 1 de octubre, según informaron las autoridades.

Los trabajos de remoción de materiales y escombros continúan en la zona bajo la coordinación de las autoridades.

El SITRAMSS dejó de operar durante la pandemia en el 2020. En el 2019, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la exclusividad del carril y las estaciones para el Citram.