Desgaste de llantas afecta frenado y seguridad de su vehículo

Especialistas de la Llantería Puente Plan de la Laguna en Antiguo Cuscatlán advierten que el desgaste de las llantas afecta directamente el funcionamiento y seguridad del vehículo, ya que mientras más grabado tiene la llanta, mayor agarre en la carretera y un frenado más rápido.

Los expertos recomiendan verificar la cinta de seguridad, un indicador que señala cuándo la llanta ya no es segura y debe ser cambiada. Conductores consultados coinciden en que una llanta deformada, aunque sea nueva, debe ser reemplazada porque perjudica las piezas de dirección y suspensión.

Un juego de llantas usadas para un vehículo sedán puede costar desde $100 en adelante, dependiendo de su calidad y uso.