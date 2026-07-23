Desgaste de llantas afecta frenado y seguridad de su vehículo

La cinta de seguridad indica el momento exacto para el cambio.

Especialistas de la Llantería Puente Plan de la Laguna en Antiguo Cuscatlán advierten que el desgaste de las llantas afecta directamente el funcionamiento y seguridad del vehículo, ya que mientras más grabado tiene la llanta, mayor agarre en la carretera y un frenado más rápido.

Los expertos recomiendan verificar la cinta de seguridad, un indicador que señala cuándo la llanta ya no es segura y debe ser cambiada. Conductores consultados coinciden en que una llanta deformada, aunque sea nueva, debe ser reemplazada porque perjudica las piezas de dirección y suspensión.

Un juego de llantas usadas para un vehículo sedán puede costar desde $100 en adelante, dependiendo de su calidad y uso.