Así dieron inicios las fiestas agostinas en San Salvador, desde muy temprano muchas familias se reunieron en la plaza Divino Salvador del Mundo para ser parte de la celebración que reúne a cientos de salvadoreños y extranjeros.

Lo que tampoco podía faltar en este desfile fueron las bandas de paz de diferentes centros educativos e institutos nacionales, que con sus melodías y ritmo animaron a todos los presentes.

Vestimentas que llamaron la atención de todos y los infaltables personajes de fantasía también formaron parte de esta celebración.

El desfile del correo es una tradición que se remonta a 1950, cuando se realizó por primera vez como parte de las fiestas patronales de San Salvador.

Desde entonces, se convirtió en el punto de partida de las celebraciones agostinas y en una actividad que cada año reúne a familias enteras en las calles.