Es el desfile del comercio, una de las actividades más representativas de las fiestas agostinas, que cada 3 de agosto reúne a empresas, marcas, comerciantes y patrocinadores que se suman a la celebración en honor al Divino Salvador del Mundo. A diferencia del desfile del correo, esta jornada está enfocada en la participación del sector comercial, con carrozas, promociones y obsequios para las familias que se concentran a lo largo del recorrido.

Entre los participantes destacaron bandas de paz, cachiporras, reinas de los mercados municipales, los tradicionales viejos de agosto, payasos y personajes de fantasía, quienes animaron el desfile y mantuvieron el ambiente festivo para niños y adultos.

El desfile también representó una oportunidad para el comercio informal y los emprendedores, quienes aprovecharon la afluencia de visitantes para ofrecer productos como algodones de azúcar, frutas, bebidas y otros alimentos.

El recorrido inició en la plaza Divino Salvador del Mundo y avanzó por la alameda Roosevelt hasta las inmediaciones del parque Cuscatlán. Como parte de la programación oficial, la alcaldía de San Salvador Centro informó que las actividades de las fiestas agostinas continuarán en los próximos días con eventos culturales, musicales y familiares en distintos puntos de la capital.