Desconectar electrodomésticos al salir de casa previene incendios y ahorra energía

Desconectar los electrodomésticos antes de salir de casa ayuda a prevenir accidentes y reducir el consumo de energía. Cargadores, cafeteras y microondas pueden representar un riesgo si permanecen conectados durante varias horas.

Además, algunos equipos consumen electricidad incluso cuando no están en uso. Desenchufarlos permite controlar mejor el consumo y reducir el gasto en la factura eléctrica.

Los especialistas recomiendan usar regletas con interruptor para desconectar varios aparatos al mismo tiempo. También aconsejan revisar los enchufes antes de salir y convertir esta acción en un hábito diario. Una revisión rápida puede ayudar a prevenir incidentes y brindar mayor seguridad en el hogar.