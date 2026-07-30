Desconecta el celular 30 minutos antes de dormir para mejorar tu descanso

Especialistas en salud recomiendan dejar el celular al menos 30 minutos antes de dormir para favorecer un descanso de calidad. Revisar redes sociales, responder mensajes o ver videos antes de acostarse mantiene el cerebro activo y dificulta conciliar el sueño.

Además, advierten que la luz de las pantallas puede alterar la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño, lo que retrasa el descanso y aumenta la sensación de cansancio al despertar.

En lugar de usar el teléfono, aconsejan realizar actividades relajantes como leer, escuchar música, escribir un diario o meditar. Dormir bien contribuye a mejorar la memoria, la concentración, el estado de ánimo y a fortalecer el sistema inmunológico.