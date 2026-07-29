Desabastecimiento en banco de sangre de Cruz Roja previo al periodo vacacional   

El banco de sangre de la Cruz Roja se encuentra en alerta previo al período vacacional, debido a la necesidad de contar con suficientes reservas para atender diversas emergencias, principalmente las ocasionadas por accidentes de tránsito. Especialistas destacan que existe escasez incluso de sangre del grupo o positivo, uno de los tipos más solicitados durante las atenciones médicas.

Ante esta situación hacen un llamado a la población para que se acerque a las instalaciones del banco de sangre, ubicadas en la sede central de Cruz Roja, y pueda realizar una donación voluntaria que contribuya a salvar vidas.

Además, de utilizar unidades de sangre para auxiliar a las víctimas de accidentes también colaboran con diferentes hospitales.

Los horarios de atención de lunes a viernes de 7:00 am a 2:30 pm y los días sábado de 7:00 am a 11:00 am y en temporada de vacacional contaran con atención el día 4 de agosto.