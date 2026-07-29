Desabastecimiento en banco de sangre de Cruz Roja previo al periodo vacacional   

Con bajas reservas se encuentra el banco de sangre de Cruz Roja, previo al periodo vacacional.

El banco de sangre de la Cruz Roja se encuentra en alerta previo al período vacacional, debido a la necesidad de contar con suficientes reservas para atender diversas emergencias, principalmente las ocasionadas por accidentes de tránsito. Especialistas destacan que existe escasez incluso de sangre del grupo o positivo, uno de los tipos más solicitados durante las atenciones médicas.

Ante esta situación hacen un llamado a la población para que se acerque a las instalaciones del banco de sangre, ubicadas en la sede central de Cruz Roja, y pueda realizar una donación voluntaria que contribuya a salvar vidas.

Además, de utilizar unidades de sangre para auxiliar a las víctimas de accidentes también colaboran con diferentes hospitales.

Los horarios de atención de lunes a viernes de 7:00 am a 2:30 pm y los días sábado de 7:00 am a 11:00 am y en temporada de vacacional contaran con atención el día 4 de agosto.