Derrumbe de edificio en Brooklyn deja al menos un muerto y 10 heridos

Al menos una persona murió y otras 10 resultaron heridas tras el colapso de un edificio de tres pisos en Flatbush, ubicado en el distrito de Brooklyn, Nueva York.

Entre los lesionados había trabajadores de la construcción, quienes fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica. El inmueble se encontraba junto a una obra en la intersección de las avenidas Flatbush y Bedford.

El edificio tenía un establecimiento comercial en la planta baja y al menos un departamento en los niveles superiores.