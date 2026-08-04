Dermatólogo recomienda protector solar cada 4 horas y la «regla de los 2 dedos»

El doctor Luis López, dermatólogo, recomendó aplicar protector solar cada 4 horas en la ciudad y cada 2 a 3 horas en la playa o al aire libre, y destacó la importancia de la «regla de los 2 dedos» para calcular la cantidad adecuada: dos líneas de protector en los dedos índice y medio para cubrir rostro y cuerpo.

El especialista señaló que en El Salvador se debe usar factor 30 para actividades cotidianas y factor 50 para exposición prolongada al sol, y que el protector debe aplicarse incluso en días nublados y en casa.

También recordó hidratarse con 6 a 8 vasos de agua al día y usar sombreros de ala ancha y gafas para proteger la piel y los ojos. El doctor advirtió que las orejas, el cuello y el escote son áreas que suelen olvidarse.