Dermatólogo advierte que nubes no protegen del sol y confiarse en días nublados termina en quemaduras graves

El dermatólogo Luis Rosales desmintió la creencia de que los días nublados hacen innecesario el protector solar.

El especialista advirtió que las nubes no bloquean los rayos solares de forma uniforme y que la piel puede quemarse con facilidad.

El grosor de las nubes varía y con ello cambia su capacidad de bloquear la radiación. Por eso, una persona puede confiarse en la playa un día nublado y terminar con la piel requemada.

El especialista recomendó revisar el índice UV disponible en la aplicación del clima del celular. Según indicó, desde las nueve de la mañana el sol suele estar demasiado fuerte. Para comprobarlo, propuso aplicar bloqueador en una sola mano y comparar la exposición.