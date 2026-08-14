Derinkuyu: la ciudad subterránea de Turquía que alcanza 85 metros bajo tierra

Derinkuyu, en Capadocia, es una ciudad subterránea excavada en roca que alcanza 85 metros de profundidad y fue utilizada como refugio durante diferentes épocas de la región.

Derinkuyu forma parte de las ciudades subterráneas de Capadocia, una región reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial.

La estructura fue excavada en roca y cuenta con habitaciones, establos, almacenes, iglesias, pozos y sistemas de ventilación distribuidos en distintos niveles.

Según información oficial de Turquía, la parte abierta al público comprende ocho niveles y alcanza unos 50 metros, mientras que la ciudad completa podría llegar a unos 85 metros.

Estos espacios fueron utilizados como refugios en diferentes periodos históricos.