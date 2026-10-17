Deportivo La Coruña y Levante empatan en Riazor tras un cierre de infarto en la Liga Española

El Deportivo La Coruña y el Levante empataron 1 a 1 en el estadio de Riazor en el arranque de la novena jornada de la Liga Española.

El partido tuvo emociones en la segunda mitad y un cierre de infarto para ambos equipos.

Dani Requena puso el empate para el Levante cuando corría el minuto 82.

En los minutos finales, Jensen estrelló el balón en el travesaño con la portería prácticamente a su disposición.

Con este resultado, ambos equipos dejaron escapar la posibilidad de sumar tres valiosos puntos.