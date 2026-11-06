Deportan a decenas de migrantes y los entregan a México en el puente de Hidalgo

Decenas de migrantes de diferentes nacionalidades fueron trasladados a México para su deportación en un operativo presenciado en el Puente Internacional de Hidalgo, donde más de 20 personas fueron entregadas a las autoridades mexicanas, según el reporte periodístico desde el lugar.

El vocero del CBP, Rod Kise, explicó que en el puente se vieron repatriaciones de la Patrulla Fronteriza y deportaciones de ICE, y que el procedimiento se realiza casi una vez a la semana gracias a los acuerdos con México para que el país acepte a sus personas.

Entre los migrantes deportados hay personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, y el reporte destacó que fueron detenidas al interior de Estados Unidos, en diferentes estados, y no en la frontera.