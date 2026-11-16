Las deportaciones diarias ejecutadas por el gobierno estadounidense se triplicaron entre 2024 y 2026, al pasar de 742 expulsiones cada día a 1,255, según cifras oficiales difundidas por las autoridades.

Ese incremento representa más de 350 mil deportaciones en lo que va del año. En 2025, la cifra diaria ya había ascendido a 877 expulsiones.

Las cifras oficiales del gobierno estadounidense reflejan un incremento sostenido en las expulsiones durante los últimos tres años.

El aumento de las deportaciones convive con una reducción de los encuentros irregulares en la frontera sur.

Las autoridades estadounidenses sostienen que la zona fronteriza continuará bajo vigilancia en todos sus puntos.

Una política migratoria que ha sido cuestionada no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional.