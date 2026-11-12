Deportaciones desde Estados Unidos a México

Una bolsa blanca con pocas pertenencias fue todo lo que se llevó un hombre deportado de Estados Unidos, aseguró haber vivido en ese país durante medio siglo.

Con él, 45 personas fueron deportadas, entre ellas, 27 cubanos, 8 venezolanos, 3 nicaragüenses, 2 salvadoreños y una familia haitiana, antes de abandonar Estados Unidos, algunos protestaron ante los medios de comunicación, manifestaron su inconformidad por ser entregados a un país al que aseguran no pertenecer, México.

Autoridades de la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos explicaron el procedimiento de deportación realizado en el puente internacional de Hidalgo y de los acuerdos con países como México, para enviar a personas de forma terrestre.

En los últimos años, las deportaciones han incrementado considerablemente, en 2024, aumentaron un 90.4%, con un registro de 271,000 en 2025, la cifra creció un 17.9 %, hasta alcanzar las 319,000 mientras que en el año fiscal 2026 se registraron 356,000, un 11.4% más.