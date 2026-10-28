Denuncian ante la CIDH cancelación de más de 1.300 organizaciones religiosas en Nicaragua 

Organizaciones civiles denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reunida en Panamá, una serie de medidas que afectan a la Iglesia Católica, congregaciones evangélicas y otras comunidades de fe en Nicaragua.

Entre las organizaciones canceladas se contabilizan 1185 entidades evangélicas, 132 católicas, tres judías, dos musulmanas y una hinduista.

Las cancelaciones de personalidad jurídica, las confiscaciones, la vigilancia, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y el destierro de liderazgos religiosos forman parte de las prácticas denunciadas.

Las denuncias se expusieron en el periodo de sesiones número 197 de audiencias públicas de la CIDH, realizada en Panamá.