Denuncian 155 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en Venezuela

El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela denunció 155 agresiones contra periodistas y medios de comunicación entre enero y octubre de 2026.

El balance advierte que persisten las intimidaciones, detenciones arbitrarias y restricciones al ejercicio periodístico en el país.

Entre los casos reportados figuran obstáculos para realizar coberturas, hostigamientos, detenciones arbitrarias y ataques directos contra comunicadores.

El secretario general del gremio, Edgar Cárdenas, señaló a funcionarios del poder público y personas no identificadas entre los responsables de estas acciones.