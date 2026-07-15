Dengue en El Salvador: reportan un fallecido y más de 2 mil casos sospechosos

El Salvador reporta la primera muerte por dengue en lo que va de 2026, según el Ministerio de Salud, que confirma 21 casos positivos de la enfermedad.

La cifra de personas fallecidas asciende a una, mientras que los casos sospechosos suman 2.460 a nivel nacional.

Los adolescentes de 10 a 19 años son el grupo etario más afectado, con 797 casos sospechosos, seguidos por los niños de 5 a 9 años, que acumulan 645. En cuanto a la distribución geográfica, municipios como Santa Ana Centro, La Libertad Centro y Sur, y todos los distritos de San Salvador son algunas de las zonas que presentan mayor probabilidad de que ocurra un brote de dengue.