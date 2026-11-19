Cuba enfrenta un aumento de casos de dengue durante noviembre de 2026, un periodo en el que históricamente disminuye la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor de esta enfermedad.

Este repunte de contagios coincide con dificultades en los hospitales, donde se reporta falta de medicamentos, alimentos, agua y otros recursos para atender a los pacientes.

El periodista cubano exiliado en México, José Luis Tan Estrada, expuso las dificultades que enfrentan los centros médicos, incluidos los hospitales pediátricos, para realizar pruebas y brindar atención. Según sus testimonios, algunos pacientes acuden con niños que presentan dengue, hepatitis o chikungunya y no encuentran los recursos necesarios para realizarles análisis.