Demon Hunter demanda a Netflix por el nombre de KPop Demon Hunters

La banda de metal norteamericana alega confusión por el nombre de la exitosa película.

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La banda norteamericana de metal Demon Hunter demandó a Netflix por el uso de KPop Demon Hunters, al alegar infracción de marca y confusión entre el nombre de la película y su banda.

La demanda fue presentada el 18 de agosto de 2026 ante un tribunal federal de California y también incluye a AEG Presents, promotora vinculada a la futura gira de la producción.

La banda, formada en 2000, sostiene que el éxito de la película y sus proyectos derivados ha afectado la identidad comercial de su nombre.

Entre sus argumentos menciona casos de consumidores que habrían confundido a la agrupación con productos o eventos relacionados con la cinta. Netflix rechazó las acusaciones y aseguró que se defenderá ante el tribunal.