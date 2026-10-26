Demanda de hierbas medicinales

Hierbas Medicinales que se comercializan como remedios naturales para diversos malestares, como el estreñimiento, el hígado graso, el ácido úrico, artritis, y para los nervios se encuentran entre las más buscadas en el mercado central de San Salvador.

Cada hierba tiene un nombre y un uso tradicional que pasa de generación en generación. Pero ¿para qué sirve cada una?

En este lugar, los comerciantes ofrecen una amplia variedad de plantas y preparados naturales, que se venden frescos, molidos o en forma de esencias, los precios van desde los $0.25 centavos. Los vendedores aseguran que, debido a los cambios de clima, también ha aumentado la búsqueda de productos naturales para aliviar los síntomas de la gripe.

Algunos compradores prefieren recurrir a estas alternativas naturales para cuidar su salud y buscar alivio para distintos malestares.

Parte de estas hierbas medicinales proviene de Guatemala, mientras que otras se producen en El Salvador.