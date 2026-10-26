Demanda de hierbas medicinales

Conozca cuales son los remedios naturales más buscados por la población en el mercado central de San Salvador.

Hierbas Medicinales que se comercializan como remedios naturales para diversos malestares, como el estreñimiento, el hígado graso, el ácido úrico, artritis, y para los nervios se encuentran entre las más buscadas en el mercado central de San Salvador.

Cada hierba tiene un nombre y un uso tradicional que pasa de generación en generación. Pero ¿para qué sirve cada una?

En este lugar, los comerciantes ofrecen una amplia variedad de plantas y preparados naturales, que se venden frescos, molidos o en forma de esencias, los precios van desde los $0.25 centavos. Los vendedores aseguran que, debido a los cambios de clima, también ha aumentado la búsqueda de productos naturales para aliviar los síntomas de la gripe.

Algunos compradores prefieren recurrir a estas alternativas naturales para cuidar su salud y buscar alivio para distintos malestares.

Parte de estas hierbas medicinales proviene de Guatemala, mientras que otras se producen en El Salvador.