Casi 7 millones de dólares en créditos para consumo deben salvadoreños en la banca, no cancelar estos créditos no conlleva ningún delito; sin embargo, recientemente se ha denunciado que algunas entidades han tipificado la deuda como fraude o estafa, y aunque está acción no es nueva, abogados penalistas señalan que no están confirmados los casos.

Las deudas bancarias comunes no son criminalizadas como fraude, si se trata solo de falta de pago y sin intenciones maliciosas, señalan los expertos.

Pero si una persona engaña a la banca con documentación falsa para lograr el préstamo, entonces sí puede ser procesada por fraude, tanto el solicitante como algún empleado de la institución que acepto las supuestas certificaciones.

Si el banco detecta la falsedad, puede presentar una denuncia y si se comprueba en el juicio que hubo una intención de fraude desde el inicio, la persona puede llegar a enfrentar hasta 15 años de prisión, dependiendo el monto estafado y los agravantes cometidos, pero, reiteran los especialistas, que por deuda no hay cárcel.