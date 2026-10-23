Delfines de llamativa tonalidad rosada son captados cerca de la costa de Omán

Delfines con una llamativa tonalidad rosada fueron captados cerca de la costa de Omán. Los videos comenzaron a circular en redes sociales y muestran a estos animales emergiendo del agua.

Las imágenes muestran a los ejemplares rosados junto a otros delfines de color más oscuro, una escena que despertó curiosidad en todo el mundo.

Hasta el momento no se ha confirmado científicamente a qué especie pertenece el ejemplar de apariencia rosada.

Especialistas y observadores han planteado distintas posibilidades, entre ellas el delfín de Rizo y el delfín jorobado del Indo-Pacífico. Sin embargo, el color por sí solo no permite identificar con certeza a un animal marino.