Déficit de lluvias durante septiembre

El mes de septiembre cerró con apenas el 75% de las lluvias que normalmente se registran durante esta época del año, lo que representa un déficit de precipitaciones significativo, señalan especialistas.

Sin embargo, el panorama para octubre es completamente diferente, según el Ministerio de Medio Ambiente, que prevé condiciones de lluvia distintas a las registradas durante el mes anterior.

Mientras que en la zona occidental y oriental los milímetros de lluvia rondan los 20 a 40 milímetro; y en la zona montañosa y volcánica ha superado los 140 milímetros.

En cuanto a las temperaturas, el Ministerio de Medio Ambiente, menciona que los niveles se han normalizado, principalmente en la zona oriental, donde se habían registrado temperaturas de hasta 43 grados Celsius.

La influencia de la zona de convergencia intertropical está provocando mayor nubosidad, lluvias y un incremento en el ingreso de humedad al territorio nacional. Estas condiciones están favoreciendo las precipitaciones y generando cambios en el comportamiento de las temperaturas.