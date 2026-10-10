Deficiencia visual, ceguera y uso de anteojos

Como ella, hay personas que deben postergar la atención de su salud visual porque no cuentan con los recursos para pagar una consulta o adquirir lentes, una situación que puede retrasar el diagnóstico y la corrección de problemas de la vista.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, al menos 1,000 millones de personas en el mundo tienen problemas de visión que podrían haberse prevenido o que aún no han recibido tratamiento, entre las afecciones más frecuentes que atienden los oftalmólogos están los errores de refracción.

Especialista señalan que la prevención debe comenzar desde la infancia. Durante los primeros años de vida donde se desarrolla la visión.

Alrededor de 2,200 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de deficiencia visual o ceguera, mientras que el 66% que necesitan lentes no las utilizan.