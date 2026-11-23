La Defensoría del Consumidor desplegará verificaciones por el Black Friday en diferentes centros comerciales, según informó el presidente de la institución.

Durante este mes, la entidad ejecutó al menos 290 inspecciones en diversos establecimientos y cerca del 30 % resultó con incumplimientos.

El funcionario detalló que los equipos de inspección estarán desplegados este viernes ante la mayor afluencia de consumidores prevista.

Entre los motivos de incumplimiento detectados figuran la falta de mecanismos de atención al consumidor y la ausencia de información en promociones y ofertas.

Las verificaciones también identificaron publicidad engañosa y comercios que diferencian el pago con tarjeta de crédito del efectivo, con sobrecargos a la tarjeta.

Frente a estas faltas, la entidad puede aplicar multas de hasta 200 salarios mínimos, según advirtió el titular de la Defensoría.