La Defensoría del Consumidor desplegó personal en el centro comercial Metrocentro, en San Salvador, para supervisar los precios y las promociones durante la jornada de Black Friday.

Las autoridades realizaron recorridos por diferentes establecimientos ante la afluencia de compradores que acudieron desde tempranas horas para aprovechar las ofertas.

Durante las inspecciones en tiendas de electrodomésticos, ropa y calzado, las autoridades revisaron que los precios exhibidos coincidieran con los cobrados en caja, así como las características de los productos y las condiciones de las promociones.

El presidente de la institución, Ricardo Salazar, señaló que los operativos buscan prevenir posibles abusos y publicidad engañosa.