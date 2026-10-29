Decomisan 150 mil porciones de droga en El Salvador y capturan a cinco personas por tráfico ilícito

El ministro de Seguridad de El Salvador calificó el decomiso de 150.000 porciones de droga como el más grande realizado por vía terrestre en el país. El cargamento era transportado en un camión y dos vehículos tipo sedán.

Durante el procedimiento fueron capturadas cinco personas, tres de nacionalidad guatemalteca y dos salvadoreñas.

Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. El anuncio lo dio a conocer el titular de Seguridad, quien destacó la magnitud del operativo terrestre.

El procedimiento se realizó en territorio salvadoreño y la operación se suma a las acciones de interdicción que ejecuta el país contra el narcotráfico.