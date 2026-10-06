Declaran alerta amarilla en La Libertad Sur por riesgo de deslizamientos

Protección Civil declaró alerta amarilla en el municipio de La Libertad Sur, debido al riesgo de un posible deslizamiento en un terreno cercano a los colegios privados Lamatepec y La Floresta, en Santa Tecla.

Según las autoridades, el terreno podría desplazarse y arrastrar tierra y lodo hacia ambas instituciones educativas. Ante este escenario, se recomendó que las clases sean virtuales mientras se realizan las obras necesarias para proteger la zona.

El Gobierno ordenó al propietario del terreno y a las instituciones responsables ejecutar de manera inmediata las obras de protección.