La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ofreció colaborar con las autoridades de Costa Rica en la investigación del asesinato del periodista Camilo Rodríguez, ocurrido el pasado 16 de noviembre de 2026.

La propuesta busca contribuir con las diligencias relacionadas con el crimen que conmocionó al país centroamericano.

El ofrecimiento fue confirmado por el Ministerio Público de Costa Rica, que informó sobre los encuentros sostenidos entre el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, y representantes de la agencia estadounidense durante una visita de trabajo a Washington D. C.