De Yoona a D.O.: 5 idols del K-pop que también conquistaron los K-dramas con su actuación

Varias estrellas del K-pop también han construido carreras frente a las cámaras, con protagonistas como Yoona, Jisoo, Suzy, IU y D.O. entre los casos más conocidos.

Yoona destacó en The K2, Big Mouth y King the Land, mientras Jisoo amplió su carrera con Snowdrop y Newtopia.

Suzy sumó títulos como Dream High, Doona y Anna, y IU consolidó una doble faceta con My Mister, Hotel del Luna y When Life Gives You Tangerines.

D.O., integrante de EXO, también llevó su experiencia escénica a la actuación con producciones como 100 Days My Prince.

En conjunto, estos casos muestran cómo varias figuras del K-pop han desarrollado trayectorias paralelas en la televisión coreana.